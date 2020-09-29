Транспортная инспекция проверила смертельное ДТП с участием такси в Буда-Кошелевском районе

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция провела проверку смертельного ДТП в Буда-Кошелевском районе: водитель такси работал без выходных, у авто не было допуска к участию в дорожном движении. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.

В августе 2020 года на 9-м км автодороги Буда-Кошелево - Уваровичи - Калинина водитель такси сбил велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист скончался на месте. Транспортная инспекция выяснила, что перед выездом на линию не проводился обязательный контроль технического состояния автомобиля и предрейсовый медицинский осмотр. "Транспортное средство не имело разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Также не было организовано прохождение планового техобслуживания авто. У водителя и вовсе отсутствовала медицинская справка", - пояснили в инспекции.

Кроме того, специалисты инспекции установили, что водитель не соблюдал режим труда и отдыха: продолжительность рабочей смены составляла более 12 часов, услуги по перевозке пассажиров оказывались более шести дней подряд без выходных.

За эти нарушения водитель и сотрудник, отвечающий за техническое состояние транспортных средств, привлечены к административной ответственности. Транспортная инспекция выдала перевозчику-такси предписание об устранении нарушений и определила сроки их устранения.-0-