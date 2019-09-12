Транспортная инспекция выявила нарушения в работе перевозчиков - участников смертельного ДТП под Минском

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция выявила нарушения в работе перевозчиков, которые в июне этого года стали участниками ДТП со смертельным исходом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в инспекции.

Авария произошла 17 июня около 07.15 на 27-м км трассы Р28 вблизи агрогородка Лошаны Минского района. 22-летний водитель такси столкнулся со стоящей на остановке маршруткой. В результате ехавшая на заднем сидении легковушки 63-летняя жительница Молодечно от полученных травм скончалась на месте, еще один пассажир и водитель такси попали в больницу. В учреждения здравоохранения с различными телесными повреждениями тогда были доставлены и трое пассажиров микроавтобуса.

Как выяснилось во время разбирательства, водитель такси получил заказ на перевозку пассажиров от диспетчера-такси (ОДО), но соответствующий договор на оказание услуг между сторонами не заключался.

Смертельное ДТП под Минском с такси и маршруткой: возбуждено уголовное дело в отношении таксиста 22-летний житель Молодечно на автомобиле Kia службы такси двигался в направлении Минска и не учел складывающуюся дорожную обстановку. Он столкнулся со стоявшей на остановке маршруткой Peugeot.

По поручению Следственного комитета Транспортная инспекция провела внеплановую проверку деятельности автомобильных перевозчиков - участников ДТП. Оказалось, что водитель такси вел предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. Предрейсовый контроль технического состояния его авто и медицинский осмотр водителя не проводились. "Что касается организации, из которой поступил заказ водителю такси на перевозку, то в ОДО не осуществлялась фиксация даты и времени начала, окончания работы на линии водителей такси, хранение данной информации в течение 12 месяцев - это также отступление от принятых норм", - добавили в инспекции.

Среди нарушений, которые были выявлены при проверке деятельности ИП, принявшего на работу водителя маршрутки, несоответствие требованиям законодательства квалификация лица, ответственного за организацию и выполнение международных автомобильных перевозок. Кроме того, в графиках работ (сменности) не указывалось время начала, окончания, продолжительности ежедневной работы, перерывы для отдыха и питания.

По информации инспекции, водитель маршрутки осуществлял посадку-высадку пассажиров на остановке "Лошаны" без согласования с заказчиком автомобильной перевозки. В день ДТП контроль технического состояния микроавтобуса перед началом работы не проводился, водитель в этот день не проходил медобследование, а стажировки и допуска его к самостоятельной работе и вовсе не было.

По результатам проверки за нарушения законодательства в области автомобильного транспорта работники инспекции выдали участникам ДТП требования (предписания) об устранении выявленных нарушений. Составлены протоколы об административном правонарушении по ст.12.7 КоАП.-0-