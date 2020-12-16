Трех брестчан оштрафовали за торговлю автомобильными товарами без документов

16 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Брестской области привлек к ответственности трех жителей областного центра за нарушение правил торговли и оказания услуг населению, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Административные правонарушения выявили налоговые органы. Согласно материалам дел, трое граждан, один из которых зарегистрирован как ИП, на рынке "Автозапчасти" продавали товары без документов, подтверждающих их приобретение.

Так, у брестчанки, торговавшей импортными моторными автомобильными маслами, не нашлось документов на 20 канистр по 5 л каждая общей стоимостью Br560. В другом павильоне мужчина таким образом продавал импортные ремни и фильтры для автомобилей - 64 единицы общей стоимостью Br976. Индивидуальный предприниматель также не смог предоставить налоговому инспектору необходимые документы на автомобильные запчасти иностранного производства общей стоимостью Br1850.

Оценив доказательства по делу, суд пришел к выводу о виновности граждан в правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.12.17 КоАП (реализация товаров в нарушение установленного законодательством порядка (без наличия требуемых документов, подтверждающих их приобретение)). Двое брестчан оштрафованы на 10 базовых величин (1 БВ сейчас - Br27). Размер штрафа для ИП составил 20% от стоимости предмета административного правонарушения.

Судебные постановления не обжаловались и вступили в законную силу.-0-