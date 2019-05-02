Трехлетний мальчик утонул в техническом колодце в Калинковичском районе

2 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Калинковичским РОСК возбуждено уголовное дело по ст.428 УК (служебная халатность) по факту действий неустановленных должностных лиц КУП "Коммунальник Калинковичский", сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Вечером 30 апреля в одной из деревень района мальчик 2015 года рождения играл с другими детьми на участке возле дома. В какой-то момент он выпал из поля зрения мамы. Позже нашли его тело.

По предварительной информации, мальчик провалился и утонул в техническом колодце, частично заполненном водой, который расположен неподалеку от дома в зарослях кустарника.

Выясняются обстоятельства гибели ребенка.-0-