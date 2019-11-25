25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три автомобиля горели в Светлогорском районе за сутки, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о возгорании кирпичного сарая и двух автомобилей в деревне Большая Людвиновка поступила спасателям 24 ноября около 23.00. Огонь уничтожил кровлю строения и находившиеся внутри два легковых авто: "Москвич" 1985 года выпуска и "Форд" 1990 года выпуска. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Немногим ранее помощь спасателей потребовалась в микрорайоне Молодежный Светлогорска. Во дворе горел "Сеат" 1998 года выпуска. Огонь повредил моторный отсек легковушки. По информации МЧС, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - конструктивный недостаток электрооборудования.

Как рассказали в областном управлении МЧС, за прошедшие сутки в регионе зарегистрированы шесть пожаров, на которых погиб один человек, уничтожены два строения и два авто, повреждены три строения и одна единица техники. Для оказания технической помощи спасатели выезжали шесть раз.-0-