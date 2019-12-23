Три человека погибли в выходные при пожарах в Гомельской области

23 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. При пожарах в Кормянском и Ветковском районах в выходные погибли три человека, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Ранним утром 22 декабря по линии "101" поступило сообщение о горящем деревянном доме в деревне Кунторовка Ветковского района. По прибытии спасатели обнаружили на полу в комнате хозяйку дома без признаков жизни, в соседней комнате - тело зятя женщины. Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, имущество.

Немногим позже информация о пожаре в частном доме поступила из деревни Октябрево Кормянского района. "До прибытия работников МЧС сосед вынес на улицу хозяина дома без сознания. Спасатели проводили реанимационные мероприятия. Прибывшая бригада медиков госпитализировала мужчину с диагнозом "отравление продуктами горения", позже он скончался в больнице", - рассказали в управлении МЧС.

Причина пожаров устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-