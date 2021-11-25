Три человека погибли за сутки при пожарах в Брестской области

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли за прошедшие сутки при пожарах в Брестской области, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

В 6.26 24 ноября поступил сигнал о загорании в кирпичном жилом доме в деревне Борисовка Кобринского района. В огне погиб хозяин дома. Уничтожена кровля, перекрытие и имущество.

В 20.25 спасатели получили сообщение о загорании в двухквартирном доме в деревне Мартынюки Каменецкого района. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие над квартирой №2, внутренняя отделка и имущество. Квартиросъемщик этой квартиры погиб.

В обоих случаях причины пожара устанавливают.

Кроме того, в учреждении здравоохранения от ожогов, полученных 18 ноября в деревне Ишколдь Барановичского района, скончалась женщина 1974 года рождения.-0-