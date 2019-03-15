Три человека задержаны по подозрению в убийстве жительницы Давид-Городка 21-летней давности

15 марта, Брест /Корр. БЕЛТА. Сотрудники правоохранительных органов Брестской области установили подозреваемых по делу об убийстве, которое произошло в Столинском районе 21 год назад, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного управления Следственного комитета Дмитрий Иванюк.

В доме в Давид-Городке в ночь с 9 на 10 октября 1997 года был обнаружен труп местной жительницы с признаками насильственной смерти. Прокуратура Столинского района возбудила уголовное дело. Установлено, что неизвестные проникли в дом женщины, нанесли ей ножевые ранения, похитили ювелирные изделия и деньги. На протяжении многих лет в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий не представлялось возможным установить личности злоумышленников, но работа по уголовному делу не прекращалась.

"Следователями УСК по Брестской области и оперативными сотрудниками управления уголовного розыска УВД облисполкома в рамках деятельности межведомственных групп по расследованию преступлений прошлых лет был составлен совместный план следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий", - отметил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

В прошлом году по изъятым на месте происшествия объектам была назначена дополнительная судебно-генетическая экспертиза. "Благодаря современным возможностям, экспертами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области выделен генотип неустановленного мужчины. При дальнейшем исследовании полученного результата установлено, что он совпадает с генотипом жителя Столинского района 1976 года рождения", - добавила официальный представитель областного управления ГКСЭ Татьяна Коток.

Следователями совместно с сотрудниками милиции процессуальным и оперативным путем устанавливалась возможная причастность этого мужчины к совершению убийства. После получения необходимых данных сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Во время допроса он рассказал об обстоятельствах преступления и о том, что совершил его вместе с двумя знакомыми. Они также задержаны.

"Расследование уголовного дела продолжается. Следователи проводят необходимые следственные действия, в том числе с участием подозреваемых", - резюмировал Дмитрий Иванюк.-0-