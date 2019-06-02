Три человека спасли при пожаре в Бресте

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в ночь с 1 на 2 июня горела квартира на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома, спасены три человека, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Информация о пожаре по ул. Советских Пограничников поступило в 1.20. Прибывшие к месту вызова спасатели увидели, что в подъезде дома на втором этаже есть слабое задымление.
В квартире, где произошло возгорание, проживал мужчина 1954 года рождения с женой. У них были гости. До прибытия подразделений МЧС хозяин жилья и один из гостей самостоятельно покинули горящую квартиру. Супруга и еще два человека находились внутри. Их спасли, госпитализация не потребовалась.
В результате пожара огнем повреждена мебель, внутренняя отделка в помещении кухни, закопчены стены и потолок в квартире. Эвакуация жильцов не проводилась. Причина происшествия устанавливаются.-0-
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