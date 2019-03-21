21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три факта незаконного использования символики II Европейских игр зарегистрировано в Беларуси, МВД тесно сотрудничает с дирекцией II Европейских игр для предотвращения подобных случаев. Об этом сообщила старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева сегодня на встрече с представителями дирекции II Европейских игр и Национального центра интеллектуальной собственности, передает корреспондент БЕЛТА.
Правоохранители установили факты незаконного использования товарного знака II Европейских игр, единственным правообладателем которого в Беларуси является фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года". "Появились граждане, которые хотят незаконно заработать, используя символику Европейских игр. Поэтому МВД для предотвращения подобных фактов тесно взаимодействует с дирекцией", - сказала Вероника Посметьева.
Подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями МВД по трем фактам начат административный процесс в отношении юрлиц в Минске и Минской области и физлица в Могилеве. Правонарушители незаконно разместили рекламу продукции в интернете: брелоков, кружек, маек и прочих товаров.
"Указанные факты не единичные, в МВД рассматривается аналогичная информация в отношении иных юридических и физических лиц. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - добавила Вероника Посметьева.
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