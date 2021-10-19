Три контролера пассажирского транспорта в Минске обвиняются в злоупотреблении полномочиями

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенский (города Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовных дел по обвинению трех контролеров пассажирского транспорта в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации и связи с общественностью УСК по Минску.

По данным следствия, неоднократно в прошлом и нынешнем годах, находясь на территории Минска и Минского района, контролеры наземного пассажирского транспорта выявляли безбилетных пассажиров и получали от них наличные деньги в качестве штрафа. Однако в некоторых случаях из-за отсутствия у безбилетников документов, подтверждающих личность, контролеры отпускали их, чтобы избежать необходимой процедуры по доставлению правонарушителей в территориальный орган внутренних дел для установления личности. При этом постановления о наложении административного взыскания составляли на ранее привлеченных ими граждан за безбилетный проезд. Копия постановления, как правило, на руки гражданам не выдавалась.

Следствие зафиксировало случаи, когда контролеры получали от пассажиров деньги и не выносили постановления о наложении административного взыскания. Таким образом, действиями обвиняемых по составлению недействительных протоколов или несоставлению протоколов причинен вред правам и законным интересам граждан. По уголовным делам признаны потерпевшими девять человек.

"Преступления против интересов службы - наиболее опасное проявление коррупции, поскольку подрывают принципы государственного управления, социальной справедливости, сдерживают экономическое развитие и угрожают моральным устоям общества", - отметили в Следственном комитете.

В ходе расследования изучены личности обвиняемых - все ранее не судимы и положительно характеризуются по месту жительства и работы. По завершении расследования уголовных дел действия обвиняемых, 57-летнего мужчины и женщин 46 и 51 года, квалифицированы по ч.2 ст.424 (злоупотребление служебными полномочиями) УК. Ко всем применена мера пресечения в виде личного поручительства.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-