Трое детей оказались в воде из-за тонкого льда на озере в Барановичах

2 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах прохожий достал из воды провалившихся под лед троих детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в городской организации ОСВОД.

Случай произошел днем 1 декабря на Светиловском озере, которое находится в Северном микрорайоне города. Трое ребят 6-8 лет - два мальчика и девочка - вышли на кромку льда, образовавшуюся у берега. Дети пробовали лед на прочность - бросали камни, топали ногами. В какой-то момент лед проломился, и дети оказались в воде. К счастью, очевидцем происшествия стал случайный прохожий. Мужчина вытащил детей на берег.

"Это даже льдом назвать нельзя. Какой может быть лед при морозе 3-4 градуса? Это просто тонкая пленка - один-два сантиметра максимум. Почему малолетние дети находились на водоеме без старших? Где родители были? Все трагедии на водоемах происходят от того, что дети гуляют бесконтрольно, - прокомментировал инцидент председатель Барановичской городской организации ОСВОД Виктор Кузьмич. - На этом озере спасательные посты выставляются только на период купального сезона - с мая по сентябрь включительно. В остальное время никаких дежурств там нет. Спасательная станция у нас одна, она находится на водохранилище Мышанка, где круглогодично несем дежурство".

Еще одно счастливое спасение тонущего произошло 29 ноября в агрогородке Кожан-Городок Лунинецкого района. Мужчина 1941 года рождения переходил по кладке реку Цна. Поскользнулся и упал в воду. Крики о помощи услышал 50-летний местный житель, он и спас односельчанина. С диагнозом "переохлаждение и вывих плеча" пострадавшего доставили в больницу.

Брестский областной совет ОСВОД обращает внимание, что с понижением температуры идет образование льда не только на водоемах, но также на мостах и кладках. В этой связи нужно быть особо внимательными и осторожными, ни в коем случае не выходить на лед в период его нарастания, предупредили в ОСВОД.-0-