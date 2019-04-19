Трое детей пострадали в ДТП под Минском

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое детей пострадали в аварии под Минском, за рулем была их мама. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.
Авария произошла 18 апреля на съезде с трассы М14 в районе выезда на дорогу Семков Городок - Казеково. "Женщина за рулем Volkswagen Touran не уступила дорогу УАЗу. В результате ДТП трое детей водителя Volkswagen получили травмы", - рассказали в ГАИ.
В РНПЦ детской хирургии госпитализировали 6-летнюю девочку, 4-летнего сына женщины-водителя и его 2-летнего брата. Водитель УАЗа тоже был доставлен в больницу.
В январе-марте в Беларуси произошло 55 ДТП с участием детей, в которых 3 ребенка погибли и 56 получили ранения. При этом более 30%, или 19 несовершеннолетних стали участниками ДТП, являясь пассажирами транспортного средства. Погиб один малолетний пассажир, ранены 18 детей. Каждый третий несовершеннолетний перевозился с нарушением установленных правил.-0-
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