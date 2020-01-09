Трое гомельчан пытались украсть из магазина дорогой товар

9 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержаны трое горожан, которые попытались украсть из магазина алкоголь и конфеты на Br1250, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт УВД Гомельского облисполкома.

Охрана продуктового магазина в одном из торговых центров Гомеля обратила внимание на троих посетителей. "Мужчины по одному зашли в торговый зал, ходили по отдельности, набирали в корзины товар, общаясь по телефону. Затем встретились в хлебном отделе и, думая, что находятся вне поля зрения камер видеонаблюдения, перегрузили бутылки и сладости в рюкзак", - рассказали в отделе уголовного розыска Советского РОВД.

Когда мужчина с рюкзаком прошел мимо касс и направился к выходу, его встретили охранники. Увидев, что товарища задержали, два подельника вернулись в отдел с алкоголем, спрятали бутылки под одежду, попытались таким образом вынести их из торгового зала.

Мужчин задержал наряд Департамента охраны, прибывший по вызову службы безопасности магазина. "В рюкзаке обнаружен фольгированный пакет, в который были завернуты бутылки. Таким способом злоумышленники планировали блокировать сигнал противокражных датчиков. Самый дорогой виски, который попытались вынести задержанные, стоит Br1 тыс.", - отметили правоохранители.

Возбуждено уголовное дело.-0-