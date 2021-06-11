Трое мужчин обманом получили страховые выплаты на $90 тыс. - расследование завершено

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в сфере автомобильного страхования. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

По данным следствия, в 2014 году в пользовании у одного из обвиняемых находился дорогостоящий автомобиль, с использованием которого мужчины решили незаконно заработать, разработав преступную схему по обману страховых компаний.

Данный автомобиль был застрахован в трех страховых организациях в Беларуси, в том числе на имена участников группы. Он вывозился за границу, где на территории иностранного государства приобретался схожий по характеристикам автомобиль в неисправном состоянии, на котором видоизменялся VIN-номер на номер ранее застрахованного автомобиля. Затем на территории иностранного государства мужчины инсценировали ДТП, а именно в условном месте сожгли неисправный автомобиль и, получив документы компетентного зарубежного органа, подтверждающие данный факт, перевезли его в Беларусь на эвакуаторе, чтобы впоследствии предъявить сотрудникам страховых компаний оставшуюся часть сгоревшего транспортного средства и получить выплаты. Мужчины за якобы сгоревший автомобиль в сумме получили почти $90 тыс.

При этом ранее застрахованный автомобиль, принадлежащий участнику группы, впоследствии продан в Казахстане. Деньги, полученные по преступной схеме, обвиняемые делили между собой и тратили на свое усмотрение. После того, как мужчины убедились, что их ложь не раскрыта, они решили по аналогичной схеме заработать деньги на еще одном автомобиле, однако им не удалось осуществить свой план по независящим от них обстоятельствам. В ходе расследования также установлено, что два участника группы уклонялись от уплаты таможенных платежей.

Мужчины отрицали свою вину в совершении преступлений, однако, благодаря эффективному взаимодействию сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД и Следственного комитета, а также результатам проведенных многочисленных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, в полном объеме доказана причастность обвиняемых к совершению преступлений.

При изучении их личностей установлено, что участники группы являлись на момент совершения преступлений руководителями фирм и ранее не судимы.

Принимая во внимание роль каждого в преступной схеме, 58-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

А действия 51-летнего и 44-летнего участников группы квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере), ч.1 ст.14 и ч.4 ст.209 (покушение на совершение мошенничества, совершенное повторно, группой лиц, в особо крупном размере), ч.2 ст.231 (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса.

К троим обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время один из обвиняемых скрывается от органа уголовного преследования, он объявлен в розыск.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-