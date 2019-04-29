29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое парней из России организовали под Минском нарколабораторию, изъято около 30 кг психотропов. Это крупнейшая нарколаборатория за историю независимой Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Сотрудники оперативного подразделения погранслужбы и Комитета госбезопасности Беларуси совместно с ФСБ России в ходе оперативно-разыскных мероприятий пресекли деятельность профессионально оборудованной подпольной лаборатории в Минском районе. Она специализировалась на производстве особо опасных психотропов альфа-PVP и альфа-PHP.

Двух парней 1995 года рождения 23 апреля задержали с поличным в д.Хатежино, их подельника - на складе у д.Малиновка. Все трое - граждане России. "Обнаружены и изъяты промышленное лабораторное оборудование, белый порошок общим весом около 30 кг и различные жидкости общим объемом 750 л. По заключению эксперта, представленные образцы являются особо опасными психотропными веществами альфа-PVP и альфа-PHP, а также прекурсором 4-метилпропиофенон. Предварительно установлено, что прекурсоры для изготовления психотропов и лабораторное оборудование были ввезены в Беларусь с территории России", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Органом дознания оперативного подразделения погранслужбы возбуждены два уголовных дела в отношении задержанных граждан России и неустановленных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, совершенное группой лиц в отношении особо опасных наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере). В отношении одного из россиян также возбуждено уголовной дело по ч. 2 ст. 328 УК (незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).

За организацию нарколаборатории злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы. Как отметили в Госпогранкомитете, ранее в Беларуси не выявлялись лаборатории подобного уровня оснащения и объемов производства. Сейчас проводятся дальнейшие следственные и другие процессуальные действия, мероприятия для выяснения всех обстоятельств преступной деятельности подозреваемых.-0-