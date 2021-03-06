Трое прохожих спасли сторожа при пожаре в Гомеле

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле трое прохожих спасли сторожа при пожаре, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В службу спасения сообщили о пожаре по ул.Хатаевича 6 марта в 00.37. Спасатели приехали на место вызова и обнаружили, что горит металлическая бытовка. Они потушили пожар.

До прибытия подразделений МЧС трое мужчин 1994-го, 1995-го и 1992 годов рождения спасли сторожа. "Вероятнее всего, события развивались следующим образом: прохожие увидели пожар внутри строения, вошли туда и увидели лежащего на полу сторожа. Мужчины вынесли его на свежий воздух. Пострадавшего осмотрел врач медицинской службы МЧС. Сторож с предварительным диагнозом "термические ожоги тела" госпитализирован", - рассказали в МЧС.

В результате пожара повреждены обшивка стен и имущество внутри бытовки.

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-

Фото МЧС