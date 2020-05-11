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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое жителей Лунинецкого района подозреваются в незаконной добыче рыбы в крупном размере, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"Утром 9 мая компания из трех мужчин 24, 30 и 46 лет с помощью сетей незаконно добыли из озера вблизи деревни Намокрово 180 особей рыб разных пород, - рассказали в СК. - Своими действиями подозреваемые причинили ущерб окружающей среде на сумму более Br33 тыс.".
Мужчины задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело. В ходе допроса они вину признали полностью и сообщили, что знали о незаконности своих действий.-0-