Троих браконьеров из Полоцка задержали после ночной погони со стрельбой

28 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали троих жителей Полоцка, подозреваемых в незаконной охоте. Такая информация размещена на сайте МВД Беларуси, передает БЕЛТА.

Сотрудники ГУБОПиК МВД проводят целенаправленную работу по установлению лиц, причастных к незаконному обороту оружия и боеприпасов. В этой связи под пристальным вниманием правоохранителей находятся браконьеры. Именно они в своей противоправной деятельности зачастую используют различного рода оружие, в том числе незарегистрированное. Так, в ходе проверки информации в отношении троих жителей Полоцка выяснилось, что они еженедельно в ночное время выезжают в леса Полоцкого и Верхнедвинского районов для незаконной охоты, в основном на лосей.

28 мая около 3 часов ночи сотрудники 2-го управления ГУБОПиК совместно с коллегами из Полоцкого РОВД и Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь установили, что указанные граждане застрелили лося, тушу загрузили в микроавтобус и выехали в сторону Полоцка. Для безопасного следования злоумышленники использовали легковую автомашину сопровождения.

При попытке задержания беглецы попытались скрыться. Преследовавшие их на служебной автомашине с проблесковыми маячками сотрудники госинспекции произвели несколько выстрелов из табельного огнестрельного оружия в воздух. После этого злоумышленники бросили в лесу микроавтобус с убитым животным и скрылись на легковушке.

При подъезде к Полоцку сотрудники ГАИ местного РОВД заблокировали им въезд, а сотрудники ГУБОПиК и инспекции произвели задержание.

В настоящее время работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям за незаконную охоту и незаконное перемещение диких животных, относящихся к объектам охоты.-0-