Троих минчан будут судить за участие в протестных акциях прошлой осенью

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минску завершило расследование уголовного дела в отношении трех молодых людей - активных участников групповых действий, грубо нарушавших общественный порядок, в столице в прошлом году. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

По данным следствия, днем 25 октября прошлого года трое 20-летних парней, действуя совместно и согласованно, участвовали в несанкционированном массовом мероприятии на пр.Машерова в Минске. Вместе с неустановленными лицами обвиняемые длительно и упорно нарушали общественное спокойствие, блокировали транспортные пути.

"Один из них участвовал в митингах еще и 1 ноября прошлого года. На проезжей части столичных дорог, в том числе проспекта Независимости, улиц Волгоградской, Кедышко, Мирошниченко, Гамарника и иных, с целью публичного выражения незаконными способами своих общественно-политических взглядов и протеста обвиняемый выкрикивал различные лозунги, блокировал движение транспорта и вместе с иными лицами игнорировал законные требования правоохранителей", - рассказали в ведомстве.

Допрошены обвиняемые и свидетели. К материалам уголовного дела приобщены видео, размещенные в интернете, а также записи камер видеонаблюдения, которые подтверждают причастность минчан к преступлению. Установлено, что все фигуранты ранее не судимы, а двое из них нигде не работают.

"Молодым людям предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 УК (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта). С санкции прокурора двое из них заключены под стражу, к третьему применено личное поручительство. Все фигуранты признали вину и раскаялись", - добавили в СК.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-