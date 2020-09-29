Троллейбус и две легковушки столкнулись в Гродно

29 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Троллейбус и два легковых автомобиля столкнулись сегодня в Гродно, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла на улице Тавлая сегодня около 11.00. Троллейбус выезжал с автобусной остановки. Двигавшийся в правой полосе водитель "Мицубиси" увидел это и решил перестроиться левее, но при этом не заметил находившийся там "Фиат". Легковушки столкнулись - "Мицубиси" откинуло на троллейбус.

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

"В результате аварии 25-летней девушке, управлявшей "Фиатом", понадобилась медицинская помощь. Вскоре прибыла скорая и доставила пострадавшую в больницу", - сообщили в ГАИ.

Проводится проверка.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома