Троллейбус попал в аварию в Бресте

Фото УВД Брестского облисполкома
14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня утром столкнулись троллейбус и легковой автомобиль, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Милюкова.
Авария случилась около 09.00. За рулем автомобиля "Форд" был 68-летний брестчанин. На перекрестке ул. Мицкевича с ул. Комсомольской мужчина не предоставил преимущество и столкнулся с троллейбусом. Общественным транспортом управляла 35-летняя женщина, она ехала по главной дороге. От удара легковушка врезалась в дорожный знак.
В момент ДТП в салоне троллейбуса были два пассажира. Никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.-0-