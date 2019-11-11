Цех по производству антифриза и тормозных жидкостей горел в Минске

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице горел цех по производству антифриза и тормозных жидкостей, пожар ликвидировали спасатели. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Прохожий 10 ноября в 22.39 сообщил на номер 101 о том, что горит склад на ул.Бабушкина. Уже через три минуты прибывшие на место подразделения МЧС выяснили, что пожар произошел внутри производственного корпуса по выпуску технических жидкостей. В здании делали антифриз и тормозную жидкость.

"В воскресенье цех работал сверхурочно. На момент возникновения пожара в корпусе находился один работник. Еще до прибытия спасателей он покинул корпус самостоятельно, не пострадал. Эвакуация не проводилась, - рассказали в управлении. - В производственном корпусе произошло загорание бойлера для разогрева технических жидкостей и жидкости на площади 10 кв.м". Ликвидировали пожар в 23.07.

В результате происшествия поврежден бойлер, пластиковая тара, закопчено помещение здания. Технологический процесс был остановлен. Причина устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.-0-