12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турчанка с поддельным паспортом задержана в минском аэропорту, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Инцидент произошел вечером 8 января. 25-летняя гражданка Турции прилетела в Минск из украинской столицы. Обложка ее документа была не совсем обычной, что и привлекло внимание пограничников. "Для оформления девушка предоставила национальный паспорт гражданина Турции. Однако оказалось, что обложка совершенно от другого документа: ее позаимствовали из турецкого служебного паспорта", - рассказали в ГПК.

Дело в том, что через Беларусь девушка направлялась в Чехию, а именно служебный паспорт Турции дает право его владельцу пересекать границы стран ЕС без визы.

Задержанная привлечена к административной ответственности за незаконное пересечение границы. Кроме того, за использование поддельного документа ей грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч.1 ст.380 УК Беларуси. Санкция этой статьи предусматривает до двух лет ограничения свободы.-0-