Туристический автобус врезался в грузовик в Болгарии, есть погибшие

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристический автобус столкнулся с грузовиком в Болгарии, сообщает местный телеканал БНТ 1.

Инцидент случился недалеко от села Лесово в районе болгаро-турецкой границы. В полиции сообщили, что на месте происшествия погибли три человека, в том числе водитель грузовика. На данный момент нет сведений о количестве пострадавших.

По предварительной информации, туристический автобус двигался к контрольно-пропускному пункту в тот момент, когда врезался в заднюю часть грузовика, ожидавшего своей очереди на пересечение границы. На месте происшествия проводятся проверки.-0-