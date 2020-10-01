У бобруйчанина изъяли 25 тыс. доз марихуаны

1 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске задержали мужчину, который выращивал дома марихуану. Всего у него изъято более 10 кг наркотика, что равняется примерно 25 тыс. доз. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"Сотрудники наркоконтроля УВД Бобруйского горисполкома и местного отдела Департамента охраны МВД задержали 31-летнего неработающего жителя города. В квартире он оборудовал помещение для выращивания конопли", - отметили в УВД.

Оперативники обнаружили горшки с растущей коноплей, семена этого же растения, грунт, удобрения, приборы для освещения и вентиляции, а также приспособления для курения марихуаны. По месту жительства мужчины изъято 1,4 кг марихуаны, а в дачном домике в Осиповичском районе - еще 9 кг. По предварительной информации, мужчина планировал продавать наркотик своим знакомым.

По данному факту возбуждено уголовное дело.-0-