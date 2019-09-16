У двух жителей Гомельской области изъяли 300 л окрашенного топлива

16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ пресекли перевозку 300 л топлива в Добрушском и Буда-Кошелевском районах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД Гомельского облисполкома вечером 13 сентября в деревне Неговка Буда-Кошелевского района для проверки остановили Audi под управлением 28-летнего водителя, работающего механизатором на одном из предприятий. "В багажнике авто были обнаружены полимерные канистры с окрашенным дизельным топливом общим объемом 200 л", - рассказали в УГАИ.

Сопроводительных документов на перевозимое топливо у водителя не было. Вместе с автомобилем мужчину доставили в РОВД.

Примерно в 21.00 в Добрушском районе сотрудники местного ОГАИ в деревне Кузьминичи остановили Volkswagen Golf, за рулем которого был 28-летний житель райцентра. В салоне легковушки он перевозил 100 л дизельного топлива. Сопроводительных документов у водителя также не было.

По обоим фактам проводится проверка. Топливо изъято.-0-