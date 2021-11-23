У минчанки через фишинговый сайт похитили 1,7 тыс.

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка хотела оплатить счета через интернет-банкинг и лишилась 1,7 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В Партизанское РУВД столицы обратилась 46-летняя минчанка, которая стала жертвой кибермошенников. "Женщина хотела через интернет-банкинг оплатить счета и по ссылке в браузере зашла на сайт, который по оформлению и дизайну был похож на официальную страницу банка, в котором она обслуживается. Система зависла после того, как минчанка ввела логин и пароль, а через некоторое время потерпевшая обнаружила, что со счета ее банковской карты похищено 1,7 тыс.", - рассказали в ГУВД.

Выяснилось, что изначально женщина по ссылке перешла на фишинговый сайт, где ее логин и пароль после ввода оказались в распоряжении мошенников.

Возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации.

Милиция напоминает о том, что перед входом в личный кабинет интернет-банкинга необходимо обращать внимание на доменное имя сайта банка. Опечатки, двойные буквы или цифры, а также дополнительные слова указывают на то, что сайт поддельный.-0-