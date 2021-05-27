27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. У молодечненки взломали аккаунт в соцсети и от ее имени собирали деньги на лечение матери, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Мошенники взломали аккаунт в социальной сети и опубликовали пост о пострадавшей в ДТП матери, объявив сбор на лечение. Такую историю рассказала в милиции 27-летняя жительница Молодечно. По факту несанкционированного доступа к компьютерной информации возбуждено уголовное дело.

"Все началось с того, что женщина не могла зайти в свой профиль в Instagram. Восстановить доступ к странице она пыталась посредством привязанных к аккаунту почтового ящика и телефона, но все попытки оказались безуспешными - хакеры всюду успели "поработать". Тогда молодечненка обратилась в службу технической поддержки и, следуя инструкции, получила доступ к некой пустой странице. Далее код безопасности от имени справочного центра ей прислали от белорусского абонента, подписанного в мессенджере именем Кристина. Заподозрив неладное, женщина написала незнакомке, а та рассказала, что также стала жертвой интернет-мошенников и пароль молодечненке не отправляла", - уточнили в УВД.

Сомнения относительно мошенничества подтвердились, когда на заявительницу обрушился шквал вопросов от знакомых. Как оказалось, в "сторис" от ее имени разместили информацию об экстренном сборе денег на лечение матери, пострадавшей в аварии - конечно же, эти сведения не соответствовали действительности. Кроме того, сообщения с просьбой о помощи злоумышленники разослали в "личку" ее подписчикам.

"Сердобольные граждане, которые увидели новость первыми и были готовы перечислить пожертвования по указанным реквизитам, все же решили узнать о произошедшем из первых уст. К счастью, на удочку финансовых мошенников так никто и не попался", - отметили в ведомстве.

Милиция напоминает: в подобных случаях самый действенный способ защититься от мошенников - лично позвонить владельцу аккаунта и спросить, действительно ли он нуждается в финансовой помощи. "Ни в коем случае не стоит писать в личные сообщения, так как в переписке злоумышленникам окончательно удается убедить людей в необходимости сбора средств. Также пользователям интернет-ресурсов рекомендуется устанавливать сложные пароли, периодически менять их и проверять. Не стоит забывать о безопасности электронной почты, лучше всего установить двухфакторную аутентификацию - вход по коду в СМС-сообщении", - обратили внимание в УВД.-0-