У пенсионера из дома в Гомельском районе похитили Br18 тыс.

14 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. У 74-летнего жителя деревни Роги Гомельского района похитили из дома Br18 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Пенсионер и его супруга трудились на огороде. В какой-то момент мужчина вернулся в незапертый дом и увидел в прихожей двух незнакомых женщин, третья вышла из комнаты.

Пожилой человек потребовал, чтобы незваные гостьи покинули дом. Они подчинились. Хозяин бросился в комнату: дверцы шкафа, где хранились семейные сбережения, были приоткрыты, карманы нескольких пиджаков, где была наличность, оказались пустыми. Исчезли Br18 тыс.

Пенсионер сообщил о случившемся на 102. Информацию о женской троице тут же передали наружным службам, осуществляющим охрану общественного порядка в районе и областном центре, однако задержать женщин по горячим следам не удалось.

Оперативникам уголовного розыска УВД и Гомельского РОВД понадобилось, несколько дней, чтобы выйти на след возможных подозреваемых. В итоге у 32-летней жительницы областного центра была обнаружена вся похищенная сумма. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере. Ранее она уже была судима за такое же преступление.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома