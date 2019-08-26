У пьяного водителя из Жодино нашли марихуану

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У 32-летнего жодинца, который был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, нашли марихуану, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.
Внимание экипажа ГАИ Жодинского ГОВД в 4.00 привлек автомобиль БМВ, который вилял из стороны в сторону. Машину остановили. Во время медицинского освидетельствования установлено, что количество алкоголя в выдыхаемом воздухе составило более 2 промилле.
Позже, при постановке автомобиля на штрафстоянку, сотрудники ГАИ на передней панели обнаружили трубку из фольги с характерными следами нагара. На место происшествия вызвали местных сотрудников наркоконтроля. При осмотре машины под резиновым ковриком водительского сидения был найден сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета общей массой чуть менее 7 г. Криминалистическое исследование установило, что это марихуана. Дома у жодинца сотрудники милиции обнаружили и изъяли еще чуть более 10 г марихуаны.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси, санкция которой предусматривает лишение свободы до 5 лет.-0-