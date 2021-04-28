У проживающего в столице жителя Чечерска изъяли более 1 кг мефедрона

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан житель Чечерска, у которого изъяли более 1 кг мефедрона. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Сотрудники УНиПТЛ УВД Минского облисполкома при силовой поддержке ОМОНа в Минске задержали безработного 26-летнего жителя Чечерска. У молодого человека при себе, по месту проживания в столице, а также в тайниках-закладках было обнаружено 1144 г особо опасного психотропного вещества - мефедрона", - рассказали правоохранители.

Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и хулиганство. Задержанный водворен в ИВС. Следователями за незаконный оборот наркотиков в отношении него возбуждено уголовное дело.-0-