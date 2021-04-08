У трех граждан Беларуси нашли арсенал оружия и боеприпасов

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие органов пограничной службы с сотрудниками управления Следственного комитета по Витебской области задержали в городе Поставы трех граждан Беларуси, которые подозреваются в организации незаконного перемещения товарно-материальных ценностей через белорусско-литовскую границу. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

На данный момент в отношении задержанных возбуждены уголовные дела за незаконное пересечение госграницы и незаконное перемещение товаров через таможенную границу.

При обысках по месту жительства подозреваемых обнаружен целый арсенал боеприпасов. Изъят предмет, схожий с тротиловой шашкой, четыре ружья, 182 боевых и охотничьих патрона различного калибра, магазин от автомата Калашникова, более 250 капсюлей для охотничьих патронов, около 400 гильз, более десятка пуль к патронам различных калибров, 6 банок с порохом, 15 емкостей с дробью, а также трехлитровая банка с веществом зеленого цвета, состав которого будет определен после экспертизы.

Устанавливаются все обстоятельства незаконных действий задержанных.-0-

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