У водителя-международника изъяли более 3 кг кокаина - расследование завершено

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гродненской области завершило расследование уголовного дела о незаконном хранении с целью сбыта наркотического средства. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

"По данным следствия, 21 сентября 2020 года на государственной границе сотрудники таможенной службы задержали 44-летнего водителя автомобиля DAF, у которого обнаружено более 3 кг кокаина", - рассказали в СК.

В ходе допроса обвиняемый рассказал следователям, что вечером 16 сентября 2020 года он встретился с мужчиной на заправочной станции в Бельгии и тот передал ему крупную партию запрещенного средства, которую он должен был доставить в Москву. За перевозку наркотика мужчине заплатили 1 тыс. евро. Он также рассказал, что спрятал запрещенное средство в дорожную сумку с личными вещами, так как думал, что ее проверять не будут. При изучении личности задержанного установлено, что он неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот наркотических средств на территории Российской Федерации.

Следователем допрошены обвиняемый и свидетели, проведен ряд экспертных исследований, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела, направлен ряд международных просьб об оказании правовой помощи для установления соучастников обвиняемого. Объем изъятого особо опасного наркотического средства более чем в 1200 раз превышает крупный размер.

Действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст.328 (незаконное с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка особо опасных наркотических средств в крупном размере, совершенное в группе лиц) и ч.2 ст.328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза особо опасных наркотических средств в крупном размере, совершенное в группе лиц по предварительному сговору) УК. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-