У жителя Барановичей с банковских карт похитили крупную сумму

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У жителя Барановичей с банковских карт похищена крупная сумма. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

"14 апреля 62-летнему мужчине в Viber позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. В ходе разговора он сообщил, что с банковской карты потерпевшего пытаются похитить денежные средства. Для того чтобы остановить операцию, собеседник предложил сообщить ему реквизиты карты, что потерпевший и сделал. После этого с его счета были похищены деньги в сумме более Br24 тыс., - рассказала Юлия Гончарова. - После часового разговора, поддавшись на убеждения мошенника, мужчина сообщил о наличии у него карточки другого банка, предоставив и ее реквизиты. Воспользовавшись полученной информацией, злоумышленники оформили на имя потерпевшего онлайн-кредит на сумму более Br8 тыс.".

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в особо крупном размере) УК. -0-