У жителя Житковичей мошенники трижды списали деньги с карточки

20 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичах мужчина трижды клал деньги на карточку, и трижды их списывали мошенники, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В УВД обратили внимание, что мошенники ловко пользуются возможностями торговых интернет-площадок, где размещаются объявления о продаже вещей и товаров - новых и бывших в употреблении. И фактов, когда люди, не замечая подвоха, теряют деньги, в последнее время особенно много.

Так, мужчина из Житковичей продавал звукоусиливающую аппаратуру. Реквизиты его карточки для перевода денег во время общения в мессенджере получил преступник. "Злоумышленник убедил владельца аппаратуры, что не может перевести деньги, потому как у продавца нет достаточной суммы на карточке", - рассказали в УВД. 26-летний житель Житковичей трижды пополнял карт-счет, и все три раза эти деньги списывались неизвестным.

"Каким образом отсутствие суммы на карточке влияет на перевод денег на эту карту? - удивляются в отделении информации и общественных связей. - Даже если бы там был отрицательный баланс, то перевод смог бы прийти".

По информации УВД, только в Гомельской области более 100 нераскрытых мошенничеств, которые совершены через интернет. Почти половина из них связана именно с покупкой или продажей товаров в глобальной сети.

Специалисты предупреждают, что стандартная схема чаще такая: мошенники уводят покупателей общаться в сторонние мессенджеры. Стараются не разговаривать по телефону вживую. В какой-то момент присылают форму оплаты якобы торговой площадки, куда нужно внести номер карточки, трехзначный CVC-код и приходящий на телефон код подтверждения транзакции. И таким образом преступники получают необходимые реквизиты, чтобы перевести деньги с карточки на любой другой счет. "При продаже "покупатель" действует примерно так же. Только просит дать номер карточки для перевода, потом сообщает, что требуется CVC-код. Для завершения транзакции понадобится пришедший на ваш телефон код. И в момент передачи этого сгенерированного секретного кода, приходящего только вам, можно прощаться с деньгами", - отметили в УВД.

Специалисты подчеркивают, что разновидностей схем много, как и примеров, когда пострадали покупатели и продавцы. Молодая мама из агрогородка Улуковье Гомельского района "подарила" неизвестному покупателю одежды Br75. Перевод ушел на QIWI-кошелек. 26-летний гомельчанин пытался продать вейк-оборудование - потерял Br700. Еще один житель областного центра покупал игровую приставку и перевел неизвестному Br850. Лишился Br230 и гомельчанин, который хотел приобрести детский батут. В Калинковичах девушка присмотрела Apple iPhone 11. При его рыночной стоимости более Br2 тыс. по объявлению ей предлагали купить всего за Br950. Перевела. Теперь ни денег, ни телефона.

"Мошенники предлагают очень "вкусные" цены практически на весь ассортимент популярных товаров: сотовые телефоны, велосипеды, электросамокаты и гироскутеры, игровые приставки, блендеры и фены. Найдя такое предложение по цене в два раза ниже рыночной, человек не может устоять от соблазна быстрее приобрести желаемое. При продаже товара срабатывает тот же фактор. Человек, чувствуя близкие деньги, зачастую готов выполнить любую просьбу махинатора", - пояснили в отделении информации и общественных связей.

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты рекомендуют помнить основные правила безопасности в интернете. Не стоит переходить по ссылкам, которые высылают в Viber, Telegram, WhatsApp. Нельзя никому сообщать СМС-коды, которые приходят от интернет-площадки, коды из СМС от банка, трехзначный код (CVC/CV2) с обратной стороны банковской карты, а также паспортные данные. Не рекомендуют переводить деньги за призы и подарки, а также предоплату за товар с подозрительно низкой стоимостью.

"Если вы собираетесь ввести данные своей карты, то перед этим обязательно позвоните продавцу или покупателю и убедитесь, что у вас есть его реальный белорусский телефонный номер. Вас должно насторожить, когда продавец или покупатель под любым предлогом пытается избежать личного общения по телефону. Факт переписки в Viber не подтверждает, что номер действительно принадлежит тому, кто вам пишет. Потратьте минутку на звонок (через набор номера обычным образом), так вы сможете спасти свои деньги", - советуют в УВД.-0-