У жителя Жлобина изъяли более 1,2 кг насвая

26 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 1,2 кг насвая изъяли у жителя Жлобина, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники наркоконтроля и уголовного розыска районного отдела милиции днем 22 апреля задержали в Жлобине неработающего 36-летнего местного жителя. У сотрудников милиции была оперативная информация о его причастности к незаконным действиям с некурительными табачными изделиями.

В рюкзаке у мужчины обнаружили 1260 г насвая. Вещество было расфасовано в пакеты и готово к реализации.

На мужчину составили административный протокол по ч.2 ст.17.6 (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания) КоАП. Вещество изъяли.-0-