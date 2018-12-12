Убийц скупщика золота из Орши приговорили к 22 и 24 годам колонии

12 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Двух мужчин за жестокое убийство нелегального скупщика золота из Орши приговорили к 22 и 24 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.

Убийство произошло осенью прошлого года в Орше. С сообщением об исчезновении зятя в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что он не выходит на связь. Труп мужчины с признаками насильственной смерти нашли спустя две недели на кладбище в Оршанском районе.

Как оказалось, убили его таксист из Орши со знакомым. Таксист предложил скупщику свои услуги, а затем под угрозой убийства вместе с подельником вывез на кладбище и убил. Добычей злоумышленников стали дорогостоящие золотые изделия, деньги и другие ценные вещи общей стоимостью более $50 тыс. Поиску убийц содействовали правоохранители из Псковской области России, которые помогли изъять находившиеся на их территории пистолет и похищенное имущество. Один из подельников отвез их в соседнюю страну.

Витебский областной суд назначил наказание в виде лишения свободы одному обвиняемому на срок 22 года с конфискацией имущества с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Его знакомому - 24 года с конфискацией имущества с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. С обвиняемых в счет компенсации морального вреда взыскано Br200 тыс.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.-0-