31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уборщица минского кафетерия похитила кошелек посетителя с $3,5 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Оперативники Советского РУВД задержали подозреваемую по горячим следам. Выяснилось, что 35-летняя жительница столицы работала уборщицей в кафетерии, который в день пропажи посещал потерпевший.
Женщина забрала кошелек с деньгами, когда посетитель покинул заведение, забыв свое имущество. Спрятав чужое под поднос с посудой, она вынесла кошелек в административную часть кафе и забрала деньги. Часть средств минчанка успела потратить на личные нужны, а некоторой суммой поделилась с друзьями.
Ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за преступление против собственности.
Материалы проверки переданы в Советский (Минска) РОСК.-0-