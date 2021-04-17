Учащийся колледжа задержан за нацистские надписи

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нацистские надписи задержан учащийся колледжа. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"Ночью 16 апреля в Орше патрульные милиционеры заметили парня, который разрисовывал баллончиком уличный ларек. Увидев сотрудников, молодой человек попытался скрыться. Недалеко от места происшествия 19-летнего "художника" задержали. Выяснилось, что на фасаде торговой точки житель райцентра нарисовал аэрозольной краской свастику, а на столбе - кодовый лозунг нацистов", - рассказала Ольга Чемоданова.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за осквернение зданий и сооружений.
Фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Ранее он привлекался к административной ответственности за участие в протестах.-0-