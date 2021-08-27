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27 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Учитель из Сморгонского района приговорен к 1,5 года колонии за клевету на главу государства во время урока. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.Прокуратура Сморгонского района поддержала в суде государственное обвинение в отношении 46-летнего преподавателя истории и обществоведения местной гимназии. Ему инкриминирована клевета в отношении Президента Республики Беларусь в публичном выступлении."В марте 2021 года во время занятий на уроке "Обществоведение" обвиняемый на интерактивной доске продемонстрировал 18 ученикам 11-го класса видеоролик с логотипом Telegram-канала, информационная продукция которого признана судом экстремистской. Далее он сообщил ученикам клеветнические сведения о несоблюдении главой государства положений Конституции Республики Беларусь", - рассказали в прокуратуре.Суд Сморгонского района вынес обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-