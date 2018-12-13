Уголовное дело экс-замминистра здравоохранения Лосицкого будет рассматривать Мингорсуд

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело в отношении бывших заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого и главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимира Кравченка будет рассматривать Минский городской суд. Такая информация размещена на сайте Верховного суда, сообщает БЕЛТА.

Дело бывшего начальника главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака ВС направил в суд Центрального района Минска. О дате начала судебных разбирательств будет сообщено дополнительно.

Как сообщалось, Игорь Лосицкий обвиняется в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение (ч.3 ст.430 УК). Владимир Кравченок - в получении взятки повторно, в особо крупном размере (ч.ч.2 и 3 ст.430 УК) и в злоупотреблении служебными полномочиями (ч.2 ст.424 УК), Андрей Стрижак - в получении взятки повторно, в крупном размере (ч.2 ст.430 УК). Генпрокуратура оставила без изменения примененные на стадии предварительного расследования меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Лосицкого и Андрея Стрижака, домашнего ареста в отношении Владимира Кравченка.

Уголовные дела находились в производстве следственного управления Комитета государственной безопасности.-0-