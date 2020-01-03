3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту обнаружения сумки с останками в Свислочи, правоохранители ведут работу по идентификации. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По факту обнаружения останков человеческого тела УСК по Минску возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Следователями органу дознания даны необходимые поручения, назначены экспертные исследования. В настоящее время проводится активная работа по идентификации останков, установлению иных обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к совершению убийства", - проинформировали в СК.

Как сообщалось, днем 2 января в столичную милицию обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в реке Свислочь. Они рассказали, что достали из воды спортивную сумку с останками конечностей человека, которые, предположительно, принадлежат женщине. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, руководство МВД и ГУВД Мингорисполкома.-0-

Сумку с останками человека достали из Свислочи "Вчера около полудня в столичную милицию обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в реке Свислочь. Они пояснили, что достали из воды спортивную сумку с останками конечностей человека", - говорится в сообщении.