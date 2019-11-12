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12 ноября 2019, 09:18

Уголовное дело возбудили в Гродно по факту исчезновения отца и сына

Фото из Telegram-аккаунта СК
Фото из Telegram-аккаунта СК

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух жителей областного центра - 44-летнего Витольда Якимчика и его пятилетнего сына Михаэля Якимчика, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Проводится анализ полученной информации, организованы дальнейшие поисковые и следственные действия, направленные на установление местонахождения разыскиваемых, проинформировали в СК.

Мать Михаэля обратилась в милицию вечером 28 октября. Женщина сообщила о том, что ее бывший супруг около 11.30 того же дня забрал из детского сада их общего ребенка, и их местонахождение ей неизвестно. "Правоохранители незамедлительно организовали поисковые мероприятия. Следователи принимали в них непосредственное участие, оказывали необходимую помощь органам внутренних дел при проведении первоначальных действий (осмотров, назначении экспертиз)", - отметили в Следственном комитете.

СК просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Витольда и Михаэля Якимчиков, сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефону 8 0152 724040 (круглосуточно) либо по короткому номеру 102. Следователи напомнили приметы пропавших. Мальчик был одет в синюю куртку и пятнистую жилетку, на нем были синяя шапка с помпоном, серые трикотажные штаны и синие кроссовки. Рост 120 см, нормальное телосложение, волосы светло-русые. Витольд Якимчик был одет в ярко-синюю куртку с капюшоном, темно-синие штаны, синие кроссовки.-0-

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