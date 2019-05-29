Уголовное дело возбуждено по факту гибели 10-летней девочки на ферме в Октябрьском районе

29 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Октябрьским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ст.428 (служебная халатность) Уголовного кодекса в отношении должностных лиц ОАО "Поречье-Оресса" по факту гибели 10-летней девочки, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Трагедия произошла на территории товарно-молочной фермы в деревне Поречье. Установлено, что 28 мая примерно в 17.50 работник хозяйства при движении задним ходом на фронтальном погрузчике зацепил проем ворот коровника. Это привело к частичному обрушению его фронтальной части. Обломками была смертельно травмирована девочка, которая находилась возле здания.

По данным УСК, работник не имел права управления транспортным средством - ранее был лишен его за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В ближайшее время будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших его к управлению погрузчиком.

Сотрудники СК выясняют обстоятельства происшествия.-0-