Уголовное дело возбуждено по факту лжеминирования трех ТЦ в Минске и Минском районе

28 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту лжеминирования трех торговых центров в Минске и Минском районе. Такую информацию в своем Facebook разместила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская, сообщает БЕЛТА.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.340 (заведомо ложное сообщение об опасности) Уголовного кодекса. "В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности отправителя сообщения", - отметила Екатерина Гарлинская.

Информация о минировании торговых центров поступила на электронный адрес одного из подразделений МЧС Беларуси днем 28 марта.

"На объекты выбывали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Взрывных устройств не обнаружено. Следователями проведены осмотры мест происшествий", - рассказала Екатерина Гарлинская.

СК в очередной раз обращает внимание граждан, что заведомо ложное сообщение об опасности влечет за собой уголовную ответственность. Она наступает с 14 лет. Максимальное наказание по ст.340 УК - 7 лет лишения свободы.-0-