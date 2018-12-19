Уголовное дело возбуждено по факту столкновения легковушки и маршрутки в Каменецком районе

19 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки, произошедшего в Каменецком районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Авария произошла 17 декабря примерно в 12.10 на трассе Р16 Тюхиничи - Высокое - граница Польши. За рулем автомобиля "Фольксваген" находился 43-летний житель Каменецкого района, он ехал в сторону Бреста. На 28-м км дороги мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным такси. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте происшествия. Три пассажирки маршрутки госпитализированы в учреждение здравоохранения.

Каменецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения) УК.

"Следователями проведен осмотр места ДТП, в ходе которого детально зафиксирована вещно-следовая обстановка. Допрошены свидетели, назначены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы", - добавил Дмитрий Иванюк.-0-