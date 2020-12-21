Уголовное дело возбуждено в отношении членов КС по факту создания экстремистского формирования

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура в отношении членов координационного совета возбудила уголовное дело по факту создания экстремистского формирования. Об этом БЕЛТА сообщили в надзорном ведомстве.

"Генеральная прокуратура с учетом данных, полученных в ходе расследования Следственным комитетом уголовного дела в отношении членов так называемого координационного совета по ч.3 ст.361 УК, приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знака М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевского С.А. и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им, то есть совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса", - проинформировали в Генпрокуратуре.

При этом, как рассказали в ведомстве, "в отношении Леончика А.Л. и иных граждан Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с финансированием деятельности экстремистского формирования по ст.361-2 УК".

Для организации предварительного расследования уголовные дела переданы в центральный аппарат Следственного комитета. Кроме того, по поручению Генеральной прокуратуры СК возбудил уголовное дело в отношении членов так называемого координационного совета и иных лиц по ч.1 ст.357 УК - заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

"Каждому факту оказания содействия экстремистскому формированию, руководимому Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знаком М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевским С.А. и иными лицами, со стороны граждан Беларуси, лиц без гражданства, иностранных граждан, включая должностных лиц, будет дана принципиальная правовая оценка", - отметили в ведомстве.-0-