Уголовное дело возбуждено за насилие в отношении сотрудников милиции в Гродно - МВД

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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел в Гродно. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"29 мая в Гродно на Советской площади были задержаны лица, в том числе ранее судимые и неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД для воспрепятствования их законной деятельности. Среди задержанных гомельский блогер Сергей Тихановский", - говорится в сообщении.
Двоим милиционерам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они госпитализированы.-0-