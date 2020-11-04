Уголовное дело возбуждено за оскорбление начальника Рогачевского РОВД

4 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачеве возбуждено уголовное дело за оскорбление начальника РОВД. Обстоятельства преступления выясняет Рогачевский районный отдел Следственного комитета, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В одном из деструктивных Telegram-каналов 27 октября неизвестные разместили фотографию и личные данные начальника Рогачевского РОВД. Несколько подписчиков, прячась за вымышленными никами, оставили под публикацией оскорбительные комментарии.

Рогачевский РОСК возбудил уголовное дело по ст.369 УК (оскорбление представителя власти). Причастных к преступлению устанавливают.

В Следственном комитете напомнили: за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей предусмотрена уголовная ответственность вплоть до ограничения свободы до трех лет.-0-